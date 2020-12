Grumbach/Wolfstein

In der Verbandsgemeinde Wolfstein-Lauterecken hat die Schwimmbadsaison 2020 begonnen. Seit 10 Uhr am Montagmorgen (29. Juni) ist das Freibad am Königsberg in Wolfstein geöffnet. Am 7. Juni um 15 Uhr, folgt die Öffnung des zweiten Bades in VG-Eigentum, die des Rüllberg-Freibads.