Frau zündete versehentlich ihre Couch an: Einsatz der Bad Kreuznacher Wehr in der Schumannstraße

In der Schumannstraße hat am Samstag eine Hausbewohnerin versehentlich ihre Couch angezündet. Die Bad Kreuznacher Feuerwehr rückte gegen 22.15 Uhr zu einem Einsatz aus.

Blaulicht ist auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zu sehen. (zu dpa: «Brand in Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach»)

Blaulicht ist auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zu sehen. (zu dpa: «Brand in Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach») Foto: Marijan Murat/dpa

In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bad Kreuznacher Schumannstraße schlug ein Rauchwarnmelder Alarm, weil eine Bewohnerin versehentlich mit einer Zigarette die Couch anzündete. Die durch den Rauchwarnmelder aufmerksam gewordenenen Bewohner des Hauses führten die Mieterin aus der Wohnung, löschten die Flammen mit einem Eimer Wasser und wiesen die eingetroffenen Einsatzkräfte ein.

Couch wurde ins Freie gebracht und gelöscht

Der an der Einsatzstelle vorbeikommende Feuerwehrkamerad Jeffrey Mitchell unterstütze die Maßnahmen und gab dem Einsatzleiter erste fachliche Informationen zur Lage.

Ein Trupp ging in die verrauchte Wohnung und brachte die glimmende Couch über den Balkon ins Freie, wo sie gelöscht wurde. Mit einem Elektrolüfter vor der Wohnungstür wurden die Räume belüftet.

Zwei Katzen mussten eingefangen werden

Zwei in der Wohnung befindliche Katzen wurden eingefangen und in einer Tierbox ins Freie verbracht. Nachdem die Mieterin vom Rettungsdienst untersucht wurde, konnte sie nach den Belüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. red