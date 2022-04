Frau stürzte und brach sich das Becken: Rettung aus Waldstück auf dem Kreuznacher Kuhberg

Eine Spaziergängerin stürzte am Freitagnachmittag um 14.45 Uhr auf einem Waldweg am Kuhberg oberhalb Bad Kreuznachs und zog sich eine Beckenfraktur zu.

Ihr Mann verständigte den Notruf. Der Rettungsdienst forderte die Kräfte der Feuerwehr zur Rettung in unwegsamem Gelände an. Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd um Alexander Jodeleit fuhren mit einem UTV das benötigte Material des Rettungsdienstes, Feuerwehreinsatzkräfte und den Notarzt von der Straße vor Schloss Rheingrafenstein zu der etwa 800 Meter im Wald Richtung Gans gelegenen Einsatzstelle.

Die Patientin wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in einer Vakuummatratze stabilisiert. Dann konnte sie in einer formstabilen Schleifkorbtrage auf der Ladefläche des UTVs vorsichtig aus dem Wald gefahren werden. Sie kam zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Einsatz war nach knapp einer Stunde beendet.