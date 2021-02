Das Feuer in der Kleinen Kannengasse hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Frau das Leben gekostet. Der Vollbrand beschäftigte 120 Einsatzkräfte fast die gesamte eisige Nacht – für alle ein Arbeiten an der Grenze der Belastbarkeit. Auf der einen Seite lodernde Flammen, auf der anderen Temperaturen von minus 10 Grad.