Odenbach

Ein 60-jähriger Mann aus Odenbach steht in dringendem Tatverdacht, in der Nacht zum Sonntag seine 75-jährige Ehefrau getötet zu haben. Eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Kaiserslautern hat am gestrigen Montag gegen den Tatverdächtigen Fritz N. Haftbefehl wegen des Verdachts eines Mords aus Heimtücke erlassen.