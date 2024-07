Frau fährt mit Auto in die Kreuznacher Fußgängerzone: 61-jähriger Passant schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag in der Bad Kreuznacher Innenstadt ereignet. Dabei wurde ein 61-jähriger Fußgänger schwer verletzt.

Wie die Kreuznacher Polizei in einer Erstmeldung berichtet, ist um 12.40 Uhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Pkw, vom Bourger Platz kommend, in die Kreuzstraße (Fußgängerzone) gefahren. Dabei überfuhr sie zwei Poller und erfasste einen in der Fußgängerzone befindlichen 61-jährigen Fußgänger. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Der Pkw kam schließlich in einem angrenzenden Fahrradständer zum Stillstand. Die Unfallaufnahme dauert zurzeit noch an. Es wurde ein Gutachter mit der Aufnahme des Verkehrsunfalls beauftragt. Derzeit ist aber laut Polizei eindeutig von einem Unfallgeschehen auszugehen. Es wird nachberichtet.