Eine Frau aus dem Kreis Kusel wurde am 1. November gegen 17 Uhr an der deutsch-tschechischen Grenze in Waldsassen-Hundsbach kontrolliert. Sie fuhr offenbar unter Drogeneinwirkung. Bei der Kontrolle wurden ferner mehrere Impfaufkleber und Einlegeblätter für Impfpässe gefunden. Diese Unterlagen werden als Nachweise für eine Sars-CoV-2-Impfung benötigt.