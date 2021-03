Vor einem Jahr, am 1. April 2020, an seinem 58. Geburtstag, wurde Frank Ensminger im Kirner Gesellschaftshaus von der Stadtbeigeordneten Christa Hermes ins Amt eingeführt und vereidigt. Mit 58 Prozent hatte der FDP-Kandidat die Wahl gegen die von der SPD unterstützte CDU-Vertreterin gewonnen. Begleitet von Fernsehkameras des SWR, der im ersten Lockdown fast täglich in Kirn drehte, fiel wegen Corona die Wahl- und Geburtstagsfeier aus. Nur ein kleines Ständchen wurde gebracht.