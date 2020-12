Kreis Bad Kreuznach

Heimspiel und Schützenhilfe für Landrätin Bettina Dickes (CDU) im Streit über die 50 Beatmungs-/Intensivplätze: „Unsere Landrätin, du Bettina, hast hier vorausschauend gehandelt.“ Und das in einer Zeit, als niemand habe vorhersehen können, wie sich die Pandemie weiterentwickele – lobte CDU-Kreisvorsitzender Michael Cyfka sie beim Parteitag am vergangenen Donnerstag (wir berichteten bereits am Samstag).