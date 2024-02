Der professionelle Schnitt von Reb- und Obstbaumanlagen in der kalten Jahreszeit hat es in sich. Wissen und Erfahrung sind gefragt, doch gleichzeitig werden die Parzellen immer größer – so wie auch der Fachkräftemangel. Eine Zukunftslösung könnte der Schnitt mit Künstlicher Intelligenz und Robotereinsatz sein.