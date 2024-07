Plus Kreis Bad Kreuznach Forstamt Soonwald und Feuerwehr proben den Ernstfall: Waldbrand gelöscht i Zwei Feuerwehrmänner sind zur Brandbekämpfung in den Wald geeilt. Foto: Konrad Leicht, Landesforsten Eine Folge des Klimawandels ist die zunehmende potenzielle Waldbrandgefahr, verursacht durch längere Trockenperioden und heiße Tage. Im Forstamt Soonwald geht man dabei nach dem Motto vor: „Gemeinsam für den Wald“. Lesezeit: 2 Minuten

Am 10. Juli übten Mitarbeiter des Forstamts und Aktive der örtlichen Feuerwehren aus Bockenau, Allenfeld und Winterbach gemeinsam den Ernstfall. Bei der praktischen Feuerwehrübung im Revier Entenpfuhl wurden imitierte Brandherde in Waldbeständen gelöscht. Rund 15 Personen der freiwilligen Feuerwehren nahmen neben Mitarbeiten des Forstamtes Soonwald an der Übung teil. „Die erheblichen ...