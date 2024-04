Plus Bad Kreuznach

Formalie bremst Schulausschuss in Bad Kreuznach aus: Sitzung musste ausfallen

Von Josef Nürnberg

i Wo noch ein ungepflegtes Grundstück am Bösgrunderweg liegt, soll möglichst bald die integrative Grundschule entstehen. Der Schulträgerausschuss konnte sich jetzt nicht damit befassen, weil Sitzungsunterlagen zu spät zugestellt wurden, was ein Mitglied moniert hatte. Foto: Josef Nürnberg

Der Schulträgerausschuss konnte sich mit Themen wie Anpassung der Elternbeiträge für Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen oder die Information zum Sachstand des Schulneubaus am Bösgrunder Weg nicht befassen, weil Sitzungsunterlagen zu spät zugestellt wurden, was ein Mitglied moniert hatte.