Staudernheim

Was hatten die Staudernheimer vor Corona-Zeiten nicht alles geplant: In einer Festwoche wollten sie die Jubiläen ihrer beiden Pfarrkirchen feiern. Doch statt eines Festgottesdienstes in der evangelischen Pfarrkirche und einem Empfang im katholischen Pfarrgarten zum Auftakt bleibt nun nur eine eher stille Feier. Zu dieser gehört die eigens entworfene Festschrift, die die 250-jährige Historie der katholischen Kirche St. Johannes des Täufers beleuchtet.