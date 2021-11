Die Bilder der Jahrtausendflut im Ahrtal sind ihnen noch immer präsent. Und bleiben es. Den Eindrücken der zerstörten Häuser, Straßen und Brücken und, vor allem, von zahllosen Familien in Not lässt das Bad Sobernheimer Ehepaar Gisela (72) und Wolfgang Neumayer (75) eine gute Tat folgen: Mit dem Erlös eines Hausflohmarkts am morgigen Samstag, 6. November, 11 bis 18 Uhr, wollen sie den Flutopfern im nördlichen Rheinland-Pfalz helfen.