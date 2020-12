Kreis Bad Kreuznach

Besorgte Bürger, Schulen, Kitas wählen sich in Zeiten stark steigender Covid-19-Infiziertenzahlen in Stadt und Kreis Bad Kreuznach die Finger wund, kommen aber in der Hotline des Gesundheitsamtes nicht durch – Grund für die Kreisverwaltung, eine Stabsstelle Corona einzurichten. Sie ist ab Dienstag über die Hotline 0671/202.781 78 montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr zu erreichen.