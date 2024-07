Plus Bad Kreuznach

Flüchtlingszuzug in Bad Kreuznacher Hofgartenstraße: Das sagen Schule und Kita

i Rund 470 Jungen und Mädchen besuchen zurzeit die Grundschule Hofgartenstraße, darunter auch Kinder geflüchteter Menschen. In der benachbarten Peter-Anheuser-Villa sollen im Sommer bis zu 30 Geflüchtete eine neue Bleibe finden. Foto: Markus Kilian

Dass etwa 30 Geflüchtete in die alte Peter-Anheuser-Villa einziehen sollen, hat in der Nachbarschaft zu Diskussionen geführt. Die Leiterinnen von zwei Einrichtungen ganz in der Nähe werben derweil für mehr Kommunikation und Zusammenhalt.