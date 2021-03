Noch vor wenigen Wochen erlebte Familie Kushi das Elend im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Im Rahmen einer von der Bundesregierung getroffenen Vereinbarung, ein zusätzliches Kontingent von Flüchtlingen aus Moria in Deutschland aufzunehmen, wurde die fünfköpfigen Familie jetzt vom Kreis Bad Kreuznach aufgenommen. Anfang März kamen die Afghanen in Schöneberg an und wurden in einer von der VG Langenlonsheim-Stromberg angemieteten Wohnung in der Alten Schule untergebracht.