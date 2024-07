Plus Bad Kreuznach

Flüchtlinge in Bad Kreuznacher Anheuser-Villa: Kritik an fehlenden Informationen und Schildkrötentempo der Verwaltung

i Das Containerdorf in der „Riegelgrube“ im Osten der Kernstadt kam aufgrund angedrohter Klagen und Protesten von Anwohnern nicht zustande. Die Alternative: Die Stadt bringt die Flüchtlinge nun dezentral, zum Beispiel in der Anheuser-Villa, unter. Foto: Marian Ristow (Archiv)

Es war nur eine Frage der Zeit bis Kritik am Agieren der Stadtverwaltung in Sachen Flüchtlingsunterbringung in der alten Anheuser-Villa in der Hofgartenstraße laut wird. Pünktlich zur ersten Sitzung des neuen Stadtrates ist es soweit: Die Grünen und die Liste Progressives Bad Kreuznach (PBK) möchte Antworten von Verwaltungschef Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP).