Bad Sobernheim

So manchem mag es nach den Einschränkungen während der Corona-Krise wie ein Wunder erscheinen, aber es ist trotzdem wahr: Auch in diesem Jahr gibt es ein Fliegerlager auf dem Domberg. Zwei Wochen lang – wie immer zu Beginn der Sommerferien in Rheinland-Pfalz – treffen sich vor allem junge Segelflieger, um ihrem Hobby zu frönen.