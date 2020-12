Hackenheim

Seltsame Szenen spielen sich seit einigen Wochen in der Ringstraße in Hackenheim ab: Immer wieder fahren dort Autos mit ungarischen oder Alzeyer Kennzeichen vor der Hausnummer 48 vor. Aus den Wagen steigen junge Frauen und Männer, allesamt Ungarn, die für einige Tage in dem Wohnhaus unterkommen. „Nach wenigen Tagen sind sie dann wieder weg“, erzählt Alfons Dilly, der im Nachbarhaus wohnt und das seltsame Schauspiel seit Wochen beobachtet. „Niemand weiß, wohin. Und dann kommen wieder neue. Mal sind es nur fünf, mal sind es bis zu acht.“