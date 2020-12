Region Kirn

Die anhaltende Trockenheit hält die Feuerwehren und die Landwirte der Region in Atem. Am Mittwoch begann die Flächenbrandsaison in Zusammenhang mit der Getreideernte. Die anhaltende Trockenheit und steigende Temperaturen erhöhen die Gefahr von Flächen- und Waldbränden, weshalb die Wehren in erhöhter Alarmbereitschaft sind.