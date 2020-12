Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 16:54 Uhr

Bad Kreuznach/Planig

Flächenbrand in Planig: 28 Feuerwehrleute im Einsatz

Am heutigen Sonntagnachmittag gab es einen Flächenbrand in der Verlängerung der Dalberger Straße in Planig, in der Nähe des dortigen Hundetrainingsplatz.