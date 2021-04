Gutenberg

Flächenbrand in Gutenberg: 100 Quadratmeter Buschwerk und Grasland in Brand

In Gutenberg kam es am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Flächenbrand in der Verlängerung der Straße „Zum Vogelsang“. Dort gerieten aus unbekannter Ursache in einem Hang auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern Buschwerk und Grasland in Brand.