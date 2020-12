Bad Kreuznach

Fit durch die Corona-Krise kommen, ist für Markus Hering das Motto in diesen Zeiten. Der Schulleiter der EVTF-Ving-Tsun-Kampfkunstschule Bad Kreuznach bietet in Kooperation mit den EVTF-Schulstandorten Nahe-Glan in Meisenheim und Monzingen ein umfangreiches Online-Angebot an. Dieses Angebot können nicht nur Mitglieder der Ving-Tsun-Kampftsportschulen nutzen, sondern es kann jeder mitmachen, der in diesen Zeiten Lust auf Kampfkunst und Fitness hat, egal ob Kind, Teenie oder Erwachsener.