Firmenlauf in Bad Kreuznach am 2. Juni: Beste Unterhaltung im Kurpark

Die Veranstalter hoffen, dass der Firmenlauf in diesem Jahr an die gute Stimmung heranreicht, die 2019 herrschte.

Am Kurpark können Läuferinnen und Läufer sowie Zuschauer und Zuschauerinnen bereits ab 17 Uhr der Musik und Unterhaltung lauschen. Das Highlight des Tages soll die Siegerehrung sein, bei der nicht nur die schnellsten Läufer geehrt werden, sondern auch die Teams mit den meisten Azubis und den kreativsten Outfits. Für alle, die nach dem Lauf noch genug Kraft und Kondition besitzen, gibt es die Möglichkeit, zur Livemusik zu tanzen und mit dem Kollegium den Feierabend bei einem kühlen Getränk ausklingen zu lassen.

Apropos kühles Getränk: Das leibliche Wohl wird sowohl während des Laufs als auch in der „dritten Halbzeit“ nicht zu kurz kommen. Zahlreiche Essens- und Getränkestände bieten allen Firmenläuferinnen und Firmenläufern sowie dem Publikum genug Auswahlmöglichkeiten.

Die Anmeldung ist weiterhin möglich unter www.firmenlauf-kh.de. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 16 Euro, Anmeldeschluss ist am 16. Mai. In den Startgebühren enthalten sind eine personalisierte Startnummer, ein Couponheft und eine Finisher-Medaille sowie die Teilnahmeurkunde. Teilnehmende Unternehmen können zusätzlich eine Standfläche mit Zelt buchen, um den eigenen Mitarbeitern einen zentralen Treffpunkt anzubieten. Auch Cateringbons für die Verpflegung des Teams können erworben werden, weitere Informationen gibt es unter www.firmenlauf-kh.de, E-Mail an firmenlauf-kh@nplussport.de.