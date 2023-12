Plus Kreis Bad Kreuznach Finanzspritze für Bad Kreuznach aus Mainz: Fahrzeug für den Verpflegungsdienst Innenminister Michael Ebling übergibt Landrätin Bettina Dickes 160 000 Euro, mit dem Ziel, damit den Katastrophenschutz zu stärken.

Steuerzahler sei Dank: In diesem Jahr verteilt das Land 869.000 Euro an die Kommunen für 17 Fahrzeuge, die im Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst im Katastrophenschutz gebraucht werden. Innenminister Michael Ebling übergab einen Förderbescheid über 160.000 Euro für einen Gerätewagen Verpflegungsdienst an Landrätin Bettina Dickes. „Immer wieder wird deutlich, wie wichtig ein ...