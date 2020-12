Bad Kreuznach

Das ist für die Bad Kreuznacher bei allen Einschränkungen, Absagen, Verboten und „Wir bleiben zu Hause“-Appellen wegen der Corona-Pandemie ganz sicher eine willkommene Abwechslung: In der Woche vom 14. bis 18. Mai wird es auf der Pfingstwiese ein Autokino mit einem täglichen Programm geben. In den 50er- bis 60er-Jahren besaßen Autokinos vor allem in den USA einen regelrechten Kultstatus. Doch auch in Deutschland gab es eine ganze Reihe von solchen Freiluftspielstätten. Jetzt erleben sie wegen Corona eine Renaissance.