Das schon legendäre Fichtenhoffest des Fichtenhoffestvereins soll nach zweijähriger Corona-Zwangspause in diesem Jahr wieder gefeiert werden – und zwar am 15. und 16. Juni. Bis dahin ist noch einiges zu tun, denn der Vorsitzende des Fichtenhoffestvereins, Falk Conrad, möchte den Besuchern einen Blick in die zum Mehrzweckgebäude umgebaute Scheunenbar am Dorfplatz ermöglichen.