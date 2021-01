Kreis Bad Kreuznach

Die verschärfte Maskenpflicht ist auch für Rheinland-Pfalz beschlossen. Das heißt, im Öffentlichen Nahverkehr und in den Geschäften ist der Eintritt nur noch mit einer OP- oder einer FFP2-Maske gestattet. In Bayern gilt die Pflicht schon etwas länger, wodurch es zwischenzeitlich Maskenknappheit gab. Wie sieht es in der Stadt und im Kreis Bad Kreuznach aus?