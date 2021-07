Zwei Einsätze beschäftigten jetzt die Floriansjünger in der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Zur besten Krimi-Primetime am Sonntagabend rief die Leitstelle Bad Kreuznach die Wehren aus Niederhausen, Hüffelsheim und Waldböckelheim sowie die Besatzungen von Feuerwehreinsatzzentrale, Einsatzleitwagen und Gerätewagen-Messtechnik zu einem gemeldeten Gasgeruch nach Niederhausen an der Nahe.