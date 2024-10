Bad Kreuznach

Feuerwehr schnell an Ort und Stelle: Brand in Trafostation in Nikolaus-Otto-Straße gelöscht

i Aus der Trafostation drang Rauch, woraufhin Anwohner die Feuerwehr alarmiert hatten. Die Stadtwerke waren ebenfalls im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Anwohner haben die Feuerwehr am Freitag gegen 10 Uhr wegen eines Brands in einer Trafostation in der Nikolaus-Otto-Straße in Bad Kreuznach alarmiert. Als die Einsatzkräfte des Löschbezirks Süd eintrafen, drang Rauch aus der Umhausung der Trafostation. Mitarbeiter der Stadtwerke waren bereits am Einsatzort und hatten den Strom abgeschaltet.