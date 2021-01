Niederhausen

Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren aus Niederhausen an der Nahe und Norheim verdankt ein Hund sein Leben. Das Tier war am Sonntagmorgen beim Gassigehen in den Niederhäuser Stausee in Höhe des Stauwehrs gefallen. Wegen der Strömung konnte der Hund nicht mehr aus eigener Kraft das Ufer erreichen. Auch seinem Herrchen, der beim Eintreffen der Feuerwehren bis zur Brust in der eiskalten Nahe stand, gelang die Rettung nicht. Daher rief er die Feuerwehr.