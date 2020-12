Bad Kreuznach

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr am Dienstag gegen 19 Uhr in die Rüdesheimer Straße gerufen. Eine Mutter war mit ihrem Sohn im Wohnzimmer ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss eingeschlossen, weil an der Zimmertür keine Drückergarnitur angebracht war und das Kind versehentlich die Tür geschlossen hatte.