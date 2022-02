Bad Kreuznach

Feuerwehr im Einsatz: Gasleck in der Göbenstraße

Am Donnerstagabend ist die Feuerwehr gegen 20.15 zu einem Gasaustritt in der Bad Kreuznacher Göbenstraße gerufen worden. Der angerückte Löschbezirk Süd führte alle sechs Bewohner aus dem Haus und baute einen Löschangriff in Bereitstellung bis vor den Hauseingang auf.