Feuerwehr im Einsatz: Batterieschrank im Bauhaus-Markt hatte gebrannt

Archivierter Artikel vom 13.04.2020, 12:23 Uhr

Keine all zu großen und schweren Einsätze hatte die Bad Kreuznacher Feuerwehr über Ostern zu verbuchen. Zu tun gab es trotzdem genug. In einem Kleingartenverein brannte ein Komposthaufen und in der Bauhaus-Filiale spürten die Einsatzkräfte einen bereits erloschenen Brandherd auf.

In der Nacht zum Ostersonntag sind ein Komposthaufen und ein Wasserbehälter im Kleingartenverein „Im Weyroth“ in Brand geraten. Gegen 3.30 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr, die die brennenden Teile der Gartenparzelle ablöschte. Der angerückte Löschbezirk Süd setzte ein C-Rohr ein und löschte das Feuer mit etwa 900 Litern Wasser. Mit einer Axt wurde das Brandgut auseinandergezogen und gründlich abgelöscht. Mit einer Wärmebildkamera wurden letzte Glutnester aufgespürt. Was den Brand ausgelöst hat, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Ein unbemerkter Brand in der Bauhaus-Filiale am Stadtteileingang Planig ist am Samstagmorgen glimpflich ausgegangen. Bereits um 3 Uhr in der Früh hatte der Wachdienst Brandgeruch wahrgenommen, konnte aber kein Feuer entdecken. Der Marktleiter alarmierte dann bei der Öffnung die Feuerwehr. Es hatten der Batterieschrank der unabhängigen Spannungsversorgung und darauf gelagertes Papier gebrannt. Das Feuer war bereits erloschen, hatte aber zu einer Beschädigung des Gebäudes durch Rußschwärzung geführt.