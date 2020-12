VG Rüdesheim

VG Rüdesheim: Eine verletzte Kletterin in der Rotenfelssteilwand, ein mysteriöser Knall und ein Flächenbrand: Einiges zu tun hatten die Freiwilligen Feuerwehren im südöstlichen Teil der Verbandsgemeinde Rüdesheim am Sonntag. Teilweise mit Unterstützung des Rettungsdienstes, der Polizei und der DRK-Bergwacht mussten die Feuerwehren in der Nacht zum Sonntag und am Sonntag um die Mittagszeit ausrücken.