Eine Welt erschaffen, in der alles möglich ist, das ist wahrscheinlich der größte Reiz, wenn man im Fantasy-Genre zu Hause ist. Die 28-jährige Annemarie Blenk liest nicht nur gern Bücher, in denen es Wesen gibt, die nur in unserer Vorstellungskraft leben, sie erschafft sie auch. Sie ist Autorin und hat vor wenigen Wochen ihren ersten Fantasyroman veröffentlicht.