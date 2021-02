Plus Gebroth/Winterbach

Feuer zwischen Gebroth und Winterbach auf 80 Quadratmetern schnell gelöscht

Erster Flächenbrand in der VG Rüdesheim 2021: Am Donnerstag brannte gegen 16.40 Uhr eine Böschung an der K 26 zwischen Gebroth und Winterbach auf 80 Quadratmetern. Die Feuerwehren aus Gebroth, Spabrücken und Bockenau sowie die FEZ Rüdesheim wurden alarmiert. Als die Gebrother um Wehrführer Harald Andrae am Brandort eintrafen, hatten die Flammen eine Fläche von etwa 80 Quadratmetern erfasst.