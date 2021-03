Das war im wahrsten Sinne „brandgefährlich“: Ein Scheunenbrand mitten im dicht bebauten Hochstädtener Ortskern mit umliegenden Wohnungen, im Wind schlagende 15000-Volt-Stromleitungen vom umgekippten Dachständer. Das war knapp. Am Freitagmorgen wurden die Feuerwehren zu einem Scheunenbrand in den Ortsteil Hochstädten von Hochstetten-Dhaun alarmiert. Dabei war aus noch unbekannter Ursache Renovierungsschutt in einem Baustellencontainer, der in der Scheune stand, in Brand geraten.