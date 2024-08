Feuer in Mainzer Restaurant: Zwei Personen werden verletzt

Anzeige

Ein Feuer ist am Freitagnachmittag in einem Mainzer Restaurant ausgebrochen. Wie die Feuerwehr informiert, befanden sich noch Personen in dem Gebäude, woraufhin unter anderem die Brandschützer mit erhöhter Einsatzstärke alarmiert wurden.

In dem Restaurant war es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Nähe des Gasgrills gekommen. Das Feuer hatte sich anschließend bereits über die Ablufteinrichtung ausgebreitet und den Inhalt eines Lagerraums entzündet. Dadurch war bereits Rauch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses.

Nachlöscharbeiten dauern länger

Bei dem Versuch, das Feuer in dem Restaurant selbstständig zu löschen, wurden zwei Personen verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem alle Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert worden waren, konnten die Einsatzkräfte das Feuer in der Lüftungsanlage und in einem angrenzenden Lagerraum schnell unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten dauerten länger, da Teile der Lüftungsanlage geöffnet und der angrenzende Brandraum geräumt werden mussten. Ein Schornsteinfeger unterstützte bei den Maßnahmen am Abluftsystem.

Die aus dem Gebäude evakuierten Anwohner wurden durch die Kräfte des Rettungsdienstes betreut, dafür wurden weitere Einsatzkräfte des medizinischen Katastrophenschutzes alarmiert.

Brand verursacht großen Sachschaden

Da sich der Rauch im Treppenraum und in einzelnen Wohneinheiten durch geöffnete Fenster ausgebreitet hatte, wurde das Gebäude vollständig kontrolliert, bevor die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkonnten. Durch den Brand im Restaurant ist es zu einem größeren Sachschaden. Für die Dauer des Einsatzes musste die Kaiserstraße in Mainz in dem betroffenen Bereich voll gesperrt werden, wodurch es zu größeren Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet gekommen ist.

Die Feuerwehr Mainz war insgesamt mit 27 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Maßnahmen der Feuerwehr wurden durch die Einsatzkräfte der Polizei unterstützt. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass eigene Löschversuche nur unternommen werden sollen, wenn dies gefahrlos möglich ist. Ist der Raum bereits verraucht, besteht akute Lebensgefahr.