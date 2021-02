Eine Frau starb am Samstag bei einem Großfeuer in Bad Kreuznach. Gegen 23.15 Uhr gingen Notrufe mehrerer Anwohner ein, die einen Gebäudevollbrand in der Kleinen Kannengasse 8 und 10 meldeten. Aus allen Fenstern im ersten Obergeschoss und dem Dachstuhl der beiden Wohngebäude schlugen bereits massiv die Flammen. Die Nachbarhäuser waren bereits geräumt. In einem der brennenden Häuser wurde eine Bewohnerin vermisst.