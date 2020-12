Feuer: Halle in Bretzenheim brennt lichterloh

Kreis Bad Kreuznach

Gleich zweimal hat es am Samstag im Landkreis gebrannt: Gegen 22.45 Uhr schlug ein Rauchmelder in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kilianstraße in Kreuznach an: Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd sahen durch das Küchenfenster einen Topf auf dem eingeschalteten Herd, der die Wohnung stark verrauchte. Da trotz Klingeln und Klopfen an der Tür und den Fenstern nicht geöffnet wurde, drangen die Kräfte durch die Wohnungstür ein, holten die schlafende Mieterin aus ihrer Wohnung, stellten den Herd ab und zogen den Topf vom Herd. Die Mieterin wurde mit einer Rauchvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Weitere Bewohner waren zu keiner Zeit in Gefahr. Nachdem die Wohnung entraucht war, konnte der Einsatz nach etwa 30 Minuten beendet werden.