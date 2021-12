Bad Sobernheim

Feuer brach in Spielzimmer aus: Hat ein Kind gezündelt?

Die Ursache des Brandes, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in einer Wohnung an der Breitlerstraße Bad Sobernheims ereignet hat, scheint ermittelt, wie die Polizeiinspektion Bad Kreuznach am Mittwoch informierte. Das Feuer könnte in einem Kinderzimmer ausgebrochen sein, technische Brandursachen könne man ausschließen. Derzeit wird „von einer fahrlässigen Handlung durch ein Kind“ ausgegangen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand (wir berichteten am Dienstag). Ein Sachverständiger der Versicherung werde die Schadenshöhe feststellen, heißt es in der Pressemeldung weiter. Die ermittelnde Kriminalpolizei war nach dem Brand von etwa 75.000 Euro Schaden ausgegangen.