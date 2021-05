Nach den am Montag erfolgten Untersuchungen der Kriminalpolizei und ihren Brandsachverständigen ist davon auszugehen, dass das spektakuläre Feuer auf dem Dach der Sonnenberg-Realschule Plus in Langenlonsheim durch einen technischen Defekt der Fotovoltaik-Anlage entstand. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.