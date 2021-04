Das Mainzer Open-Ohr- Festival an Pfingsten wird nun doch kein buntes Festival mit Zuschauern, Livebands und Theateracts – zumindest nicht in Präsenz. Das politische Jugendkulturfestival wandert wegen der Corona-Pandemie notgedrungen in die digitale Welt. Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen sagte die Freie Projektgruppe das Festival nun endgültig ab und kündigte stattdessen Podien, Workshops und Kulturacts als Livestream an.