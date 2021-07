Fest der Poesie und Performance: Open-Air-Konzert mit Lesebühne am Kreuznacher Mühlenteich

Die Alternative Jugendkultur veranstaltet am Sonntag, 25. Juli, ein Open-Air-Konzert mit Livemusik und Lesebühne von 15 bis 21 Uhr am Mühlenteich an der Pauluskirche. Möglich machen's Heinz Ratz und seine Ska-Punk-Polka-Randfiguren-Walzer-Rock-Gruppe. Sie reisen mit ihrer mobilen Bühne, bestehend aus einem Mercedes-Pritschen-Oldtimer, an und begrüßen darauf auch lokale Größen: die Skepticals (Rockduo), Clemens Zerback (Akustik) und Dan Vernon (Singer/Songwriter). Abgerundet wird das Programm von einer Lesebühne von 16 bis 17.30 Uhr.