Felsschlag lastet schwer auf der DRK-Kita: Stadt Bad Kreuznach muss im Ernstfall mehr zahlen

i Die DRK-Kita Lina Aschoff im Salinental ist von Steinschlag betroffen. Teurer als erwartet könnte die Sicherung des Hangs werden. Foto: Cordula Kabasch

Die Kitaplätze in Bad Kreuznach sind rar: 200 Jungen und Mädchen können derzeit nicht in einem Kindergarten betreut werden, obwohl für die Zwei- bis Sechsjährigen ein Rechtsanspruch auf Betreuung besteht. „Da besteht ein enormer Druck“, brachte es Christoph Anheuser (FDP) in der jüngsten Stadtratssitzung auf den Punkt und forderte vor allem mit Blick auf zwei Kitas im Stadtgebiet „mehr zu liefern“.