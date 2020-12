Region

Nur eine einzige Weinlage in Deutschland wird jedes Jahr im Eichelmann-Weinführer als sogenannter Klassiker ausgezeichnet, als große Lage – und diese Auszeichnung geht in diesem Jahr an Tim Fröhlich mit der Lage Felseneck in Bockenau. Diese Lage ist fast ganz im Besitz des Weinguts Schäfer-Fröhlich, und es ist für Gerhard Eichelmann auch ein Wein von Schäfer-Fröhlich, der die Größe der Lage dokumentiert: der Riesling Großes Gewächs.