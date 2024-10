Plus Bad Kreuznach „FDP will von gebrochenen Wahlversprechen ablenken“: Bad Kreuznachs Beigeordneter Markus Schlosser wehrt sich heftig gegen Kritik Von Marian Ristow i Markus Schlosser, städtischer Beigeordneter Foto: Marian Ristow (Archiv) Ziemlich ungehalten hat Markus Schlosser, städtischer Beigeordneter für Ordnung und Wirtschaft, auf eine Pressemeldung der FDP reagiert. Darin hatte der Vorsitzende des FDP-Stadtverbandes, Christoph Anheuser, unter anderem die Nachbesetzung der Stelle des Ordnungsamtsleiters gefordert. Schlosser bekleidet den vakanten Posten des Ordnungsamtsleiters seit seinem Amtsantritt 2018 kommissarisch. Lesezeit: 3 Minuten

Hintergrund der Diskussion ist die tödliche Messerattacke an der Kirschsteinanlage vom 19. Oktober. Ein 32-jähriger Syrer hatte einen 35-jährigen Afghanen so schwer verletzt, sodass dieser im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Dieser Vorfall hat eine Sicherheitsdebatte in Bad Kreuznach ausgelöst – war er doch nicht die einzige Messergewalttat in den vergangenen ...