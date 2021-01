Bad Kreuznach

Der innerstädtische Einzelhandel und die Gastronomie sind von der Corona-Pandemie und dem langen Lockdown schwer gebeutelt. Die Kreuznacher Liberalen wollen ihnen unter die Arme greifen. In einem Schreiben an den Stadtbeigeordneten, Wirtschaftsdezernent Markus Schlosser (CDU), regt der FDP-Stadtverband eine Förderung des Handels und der Gastronomie insbesondere im Bereich der Innenstadt an.